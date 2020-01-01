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التنمية بغزة تخصص رقماً مجانياً للاستفسار عن المنحة القطرية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تخصص رقماً مجانياً للاستفسار عن المنحة القطرية



غزة /سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، تخصيص رقم مجاني للراغبين بالاستفسار عن المنحة القطرية.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين بالاستفسار عن المنحة القطرية التواصل على الرقم المجاني 1800101201 من الأحد حتى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 ظهراً.

وأوضحت، أنه جرى فتح المجال للاستفسار عبر الخط المجاني لمنع الازدحام في مقر الوزارة في ظل جائحة "كورونا".

ونوهت إلى أن الخط المجاني تم تخصيصه فقط للاستفسار عن المنحة القطرية ولن يتم استقبال أي استفسار آخر سواء عبر الخط أو عبر مقر وزارة التنمية الاجتماعية حفاظاً على سلامة المواطنين.

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