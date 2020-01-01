تبادل اتهامات بين نتنياهو وغانتس والليكود يهدد بالانتخابات

القدس المحتلة /سما/

تبادل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع بيني غانتس رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش، الاتهامات بشأن تعطيل عمل الحكومة، بسبب أزمة الميزانية.

ودعا نتنياهو، غانتس وحزب أزرق - أبيض، إلى التوقف عن المناورة والبحث عن الخلافات، والعمل من أجل العودة إلى الوحدة والعمل معًا من أجل "مواطني إسرائيل".

فيما رد غانتس بالقول: "إذا كنت تريد حقًا العمل من أجل مواطني إسرائيل، أثبت ذلك، بإحضار الميزانية من أجل تمريرها، والعمل على تعيين كبار المسؤولين في المناصب الرئيسية التي من شأنها تعزيز إسرائيل في إجراء سليم ونظيف، حينها فقط يمكن العمل من أجل مواطني إسرائيل".

وكان غانتس قال لإذاعة "كان" العبرية، إنه سيدرس تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي في ظل عدم تقديم الميزانية، مؤكدًا أنه لم يآتِ للحكومة من أجل خدمة نتنياهو.

وردًا على ذلك، قال مسؤول كبير في الليكود: إن سلوك حزب أزرق - أبيض سيؤدي إلى انتخابات في آذار/ مارس المقبل، ويبدو أن هذا هو الاتجاه في الوقت الحالي.