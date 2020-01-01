  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تبادل اتهامات بين نتنياهو وغانتس والليكود يهدد بالانتخابات

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تبادل اتهامات بين نتنياهو وغانتس والليكود يهدد بالانتخابات



القدس المحتلة /سما/

 تبادل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع بيني غانتس رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش، الاتهامات بشأن تعطيل عمل الحكومة، بسبب أزمة الميزانية.

ودعا نتنياهو، غانتس وحزب أزرق - أبيض، إلى التوقف عن المناورة والبحث عن الخلافات، والعمل من أجل العودة إلى الوحدة والعمل معًا من أجل "مواطني إسرائيل".

فيما رد غانتس بالقول: "إذا كنت تريد حقًا العمل من أجل مواطني إسرائيل، أثبت ذلك، بإحضار الميزانية من أجل تمريرها، والعمل على تعيين كبار المسؤولين في المناصب الرئيسية التي من شأنها تعزيز إسرائيل في إجراء سليم ونظيف، حينها فقط يمكن العمل من أجل مواطني إسرائيل".

وكان غانتس قال لإذاعة "كان" العبرية، إنه سيدرس تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي في ظل عدم تقديم الميزانية، مؤكدًا أنه لم يآتِ للحكومة من أجل خدمة نتنياهو.

وردًا على ذلك، قال مسؤول كبير في الليكود: إن سلوك حزب أزرق - أبيض سيؤدي إلى انتخابات في آذار/ مارس المقبل، ويبدو أن هذا هو الاتجاه في الوقت الحالي.

#بنيامين نتنياهو #بيني غانتس #اسرائيل #الانتخابات الاسرائيلية #فيروس كورونا #الحكومة الاسرائيلية #ازمة الميزانية

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"

سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين: خطاب حل الدولتين.. وإعادة العلاقات مع السلطة والعودة لدعم الأونروا