كوخافي: النفق المكتشف كان بمثابة رصيد مهم لـ "أعدائنا"

القدس المحتلة /سما/

قال أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن النفق المكتشف على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، كان بمثابة رصيد كبير ومهم لمن وصفهم بـ "الأعداء"، في إشارة لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد كوخافي خلال زيارة له قسم كورونا الذي أسسه الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى رمبام في حيفا، أن الجيش سيواصل التعامل مع هذا التهديد والتهديدات الأخرى، بالطرق السرية وغيرها من الوسائل سواء بأحدث الوسائل التكنولوجية أو الاستخباراتية.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة تم الكشف عن عدد قليل من الأنفاق، مشيرًا إلى أنه سيتم مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كشفت أن النفق المكتشف تم بنائه حديثًا وليس قديمًا معاد بنائه، كما أنه عميق على عشرات الأمتار واستثمر فيه الكثير من الوقت والجهد والمال.