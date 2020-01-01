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غزة: السجن 7 سنوات لفتاة أدينت بقتل شقيقها الطفل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: السجن 7 سنوات لفتاة أدينت بقتل شقيقها الطفل



غزة /سما/

قضت محكمة بداية شمال غزة، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن، على فتاة أدينت بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدانة (ه/ن) البالغة من العمر 19 عامًا بالتهمة المسندة إليها في قضية مقتل شقيقها الطفل إبراهيم نصلة (4 سنوات)، حيث حكمت بمعاقبتها بالحبس لمدة 7سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وذلك عن تهمة القتل قصدًا خلافًأ لمواد القانون.

وجاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات الإثبات من النيابة العامة وكذلك الدفاع وتنازل من والدة الطفل المغدور.

يذكر بأن المدانة قتلت قصدًا شقيقها الطفل إبراهيم نصلة بتاريخ 18 /05 /2016، بأن قامت بخنقه بيديها إلى أن فارق الحياة كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع.

#محكمة شمال غزة

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