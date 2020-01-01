نتنياهو يحذر من العودة لفرض الإغلاق

القدس المحتلة /سما/

حذر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من العودة لفرض الإغلاق وإعادة القيود التي تم تخفيفها في حال زاد عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة المجلس المصغر "كابنيت كورونا"، لن يكون هناك خيار سوى فرض قيود جديدة على الجمهور في حال زيادة عدد المصابين.

وسيبحث كابنيت كورونا إمكانية تخفيف مزيداً من القيود وفتح المدارس للمراحل الأولى، على أن يكون هناك مخطط تدريجي لفتحها كاملًا لاحقًا.

وتم تأجيل الاجتماع بالأمس، إلى اليوم، بسبب خلافات حول فتح المدارس وخاصةً الدينية منها التابعة للحريديم بدون قرار رسمي.