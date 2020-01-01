موعد نزال حبيب نورمحمدوف وجاستن غيتشي القادم

أبو ظبي / سما

أعلنت مصادر رياضية رسمية، عن موعد نزال حبيب نورماغوميدوف "نورمحمدوف" ضد جاستن غيتشي في عرض (UFC254) العالمي المنتظر خلال شهر أكتوبر 2020.

وذكرت المصادر أن موعد نزال حبيب وجاستن غيتشي القادم على جائزة توحيد أحزمة الوزن الخفيف "قفاز ملاكمة بالإضافه لقتالات قوية جداً" سيكون يوم السبت القادم 24 أكتوبر الجاري.

وأوضحت أن نزال حبيب وغيتشي سيبدأ العرض الساعة 05.30 مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين والبحرين والكويت، 6.30 في الإمارات وسلطنة عمان، بينما البطاقة الرئيسية الساعة التاسعة.

وتترقب الجماهير العربية نزال المسلم حبيب ضد غيتشي الذي سبق أن تواجه مع حبيب في السنوات الماضية، حيث كان خصما عنيدا للغاية نظرا للقوة الواضحة التي يتمتع بها.

ويعرف المقاتل غيتشي بالضربة القاضية التي عادةً ما يوجهها إلى المنافسين، الأمر الذي يضع حبيب في وضع صعب يتطلب الاستعداد جيدًا قبيل دخول موعد النزال.

ويعتبر غيتشي أفضل من حبيب نورمحمدوف في بعض مهارات الملاكمة، لكن البطل الروسي المسلم يعرف كيف يحسم المواجهات الصعبة في وقت قصير بالضربة القاضية.