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سوريا : موعد اختبار الترشح لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2020

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا : موعد اختبار الترشح لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2020



أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، يوم الأربعاء، عن موعد اختبار الترشح لامتحانات شهادة الثانوية العامة بصفة حرة للفرع الأدبي والعلمي خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وقالت وزارة التربية في تصريح صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن موعد امتحان الترشح للثانوية العامة الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.

وأشارت إلى أن اختبارات الترشح للثانوية العامة ستعقد في المراكز المعتمدة من قبل مديريات تربية والتعليم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مدة الامتحان ثلاث ساعات لمواد الاختبار جميعها.

وأضافت أن  ختبار الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها (الأدبي والعلمي) لدورة 2021م هو اختبار مؤتمت، وسيتم التصحيح مركزياً في الوزارة.

وأفادت التربية والتعليم بأن ذلك يأتي "حرصاً على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتوخي العدالة والموضوعية بعيداً عن العامل الذاتي" في اختبارات الترشح للثانوية العامة.

وكانت التعليم قد فتحت باب التسجيل لاختبارات الترشح للثانوية العامة بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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