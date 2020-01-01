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تجمع الأطباء: نتابع بقلق قضية الأسير الأخرس المضرب منذ ما يزيد عن 80 يوماً

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الأطباء: نتابع بقلق قضية الأسير الأخرس المضرب منذ ما يزيد عن 80 يوماً



غزة / سما /

أصدر تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا بيانأ يعبر عن قلقه الشديد إزاء الحالة الصحية الصعبة الأسير ماهر الأخرس المُضرِب عن الطعام منذ ما يزيد عن ثمانين يوماً، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأهاب التجمع بالمؤسسات الصحية والقانونية والحقوقية الدولية التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسير الأخرس عبر الضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه لاسيما وأن الاعتقال تم دون وجود تهم محددة ضده، بما يتعارض والقوانين الدولية. كما يطالب التجمع سلطات الاحتلال بتقديم الخدمات الطبية للأسرى وإيقاف ممارساته وانتهاكه بحق جميع الأسرى في السجون.

وكانت تغريد الأخرس زوجة الأسير قد أكدت في وقت سابق أن حالة ماهر الصحية تزداد سوءا يوماً بعد يوم، إذ أصبح يشكو من آلام شديدة في الرأس مع طنين في الأذنين ويعاني عدم القدرة على الحركة.

وشدد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا أن عدم اتخاذ قرار يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير الأخرس سوف يترافق مع مضاعفات و تبعات صحية خطيرة قد تؤثر على سلامته البدنية مستقبلا..

#تجمع الأطباء #ماهر الأخرس

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