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أوباما يشارك في فعاليات حملة بايدن الانتخابية للمرة الأولى

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما يشارك في فعاليات حملة بايدن الانتخابية للمرة الأولى



وكالات

يظهر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الأربعاء، لأول مرة في فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض سباقا متقاربا مع الرئيس دونالد ترامب في ولايات حاسمة قبل 13 يوما من انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.


وقال مساعد لأوباما إن الرئيس السابق، الذي تولى الرئاسة لثمانية أعوام وكان بايدن نائبه، سيحث المؤيدين على التصويت مبكرا لبايدن ومرشحين ديمقراطيين آخرين في الانتخابات، وذلك خلال تجمع بالسيارات في الهواء الطلق في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا،  ببحسب وكالة "رويترز".


وسيتوجه ترامب إلى نورث كارولاينا، وهي ولاية حاسمة أخرى تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تشهد سباقا متقاربا، لتنظيم تجمع انتخابي مع أنصاره، مساء اليوم الأربعاء.

وأوباما هدف متكرر لانتقادات ترامب ولا يزال أحد ألمع نجوم الحزب الديمقراطي رغم مرور نحو أربعة أعوام على خروجه من البيت الأبيض. ويأتي ظهوره العلني النادر في وقت حرج إذ يلتقي بايدن وترامب في مناظرتهما الثانية والأخيرة مساء غد الخميس، مما يتيح فرصة للرئيس الجمهوري لتغيير مسار السباق الذي يتصدره بايدن، وفقا لاستطلاعات الرأي على مستوى البلاد.

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