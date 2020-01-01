فيديو .. سعودي متهم بالفساد يخفي ملايين الدولارات بطريقة شيطانية

الرياض / سما

ألقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، القبض على 13 موظفا من بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ بتهمة الفساد واستغلال نفوذ الوظيفة العامة.

كما قضبت السلطات السعودية على أربعة رجال أعمال وخمسة مقيمين بذات التهمة، حيث عثرت على ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي بعد تفتيش منازلهم والتحقيق معهم.

وتبين بعد التحقيق مع المتهمين أنهم أخفوا الأموال في الأسقف المستعارة وخزانات المياه وغرف خدمات أحد المساجد، لكن أحدهم خبأ أمواله في حفرة بإحدى غرف منزله.

ويبلغ عمق الحفرة مترين، حيث وضع الموظف المتهم بالفساد الأموال داخل خزنة ضخمة بالحفرة، وأحاطها بصبة خرسانية قوية وسميكة قبل أن يعزلها بالرمال بشكل كامل.