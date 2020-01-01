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وزيرة الصحة : 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و562 حالة تعاف

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و562 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و562 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل ست وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 80 عاماً من مخيم بلاطة، مواطنة 71 عاماً من تِل، مواطن 65 من قبلان في محافظة نابلس، ومواطن 96 عاماً من المغير ومواطنة 91 من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، ومواطنة 74 عاماً من الخليل).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، ومحافظة نابلس (79)، ومحافظة بيت لحم (50)، ومحافظة قلقيلية (19)، ومحافظة رام الله والبيرة (40)، وجنين (30)، وأريحا والأغوار (12)، وسلفيت (8)، وطوباس (2)، وطولكرم (38)، وقطاع غزة (134)، وضواحي القدس (27)، والقدس (70).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 387 حالة في المحافظات الشمالية (64 الخليل، و65 جنين، و6 قلقيلية، و77 نابلس، و98 رام الله والبيرة، و77 أريحا والأغوار)، إضافة إلى 93 حالة تعافٍ في قطاع غزة، و82 عاماً من القدس.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وبينت وزيرة الصحة وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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