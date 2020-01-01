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مشاهدة مباراة الدحيل والسد اليوم بث مباشر في الدوري القطري

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الدحيل والسد اليوم بث مباشر في الدوري القطري



الدوحة / سما

نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة السد والدحيل بث مباشر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 التي تجري على ملعب استاد عبدالله بن خليفة في الأسبوع الثالث من منافسات دوري نجوم قطر.

مباراة الدحيل والسد مباشر تبث على قناة بي إن سبورت المفتوحة (beIN Sports HD) بصوت المعلق يوسف سيف، وكذلك الكأس الرياضية (Alkass One HD) بتعليق أحمد الطيب.

وأفاد الاتحاد القطري لكرة القدم بأن مباراة السد والدحيل تُدار تحكيميا عبر الدولي سلمان الفلاحي، ويساعده على الخطوم ماجد هديرس الشمري وعبد المجيد الكربي، وجمال حسين، حكما رابعا.

وكان من المقرر أن يجري هذا اللقاء بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر الماضي، إلا أن الظروف العامة التي تمر بها البلاد نتيجة إجراءات الوقاية والإغلاق حالت دون عقدها في وقتها المحدد.

وشهدت المباراة الأخيرة بين الطرفين، تفوق السد على الدحيل بهدف نظيف سجله رودريغو ناياتا، علما أن الفريقين سيلتقيان مجددا بتاريخ 30 أكتوبر الجاري في بطولة كأس أمير قطر المحلية.

ويحتل السد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري هذا الموسم برصيد 7 نقاط بفارق 5 نقاط خلف المتصدر فريق نادي الأهلي الذي خاض أربع مواجهات في المسابقة مقابل ثلاثة له.

في المقابل، يمتلك الدحيل 6 نقاط فقط من 3 مباريات في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نجوم قطر للمحترفين، إذ أنه فاز في مواجهتين، وخسر مرة واحدة، ولم يتعادل حتى اللحظة.

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