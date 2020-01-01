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بيان هام من محافظ قلقيلية حول مقتل فتاة عشرينية "حامل"

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان هام من محافظ قلقيلية حول مقتل فتاة عشرينية "حامل"



رام الله / سما /

قتلت سيدة عشرينية وهي حامل وأم لطفلين في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية صباح اليوم الأربعاء.

وقام مركز إسعاف نبض بنقل جثة السيدة لمستشفى درويش نزال الحكومي، وفتحت الشرطة والمباحث الجنائية تحقيقًا على الفور لمعرفة ملابسات الحادث، وسيتم نقل الجثة لمعهد التشريح في نابلس.

وقال اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في بيان صدر عن مكتبه صباح اليوم، بخصوص وفاة الفتاة، "بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا حول وجود جثة ملقاة على درج منزل في البلدة، هرعت الشرطة إلى المكان وقامت بالإجراءات المطلوبة وفتح تحقيق في الحادثة لكشف ملابسات الوفاة".

وأشار المحافظ إلى أنه وجد على الجثة علامات وآثار عنف، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى اعتقال زوجها وهو من أصحاب السوابق ويتعاطى المخدرات بالإضافة إلى اعتقال شقيقه، وسيتم الإعلان عن ملابسات هذه الحادثة فور إنتهاء التحقيق.

يذكر أن المواطنة المتوفاة هي حامل وأم لطفلين وتبلغ من العمر 24 عامًا.

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