اتحاد المعلمين بالضفة يقرر تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد

رام الله / سما /

قرر الاتحاد العام للمعلمين وقف العملية التعليمية في المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد وذلك احتجاجا على عدم انتظام صرف الرواتب.

واضاف الاتحاد في بيان له إنه واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 27/10 سيبدأ تعليم الطلاب عن بعد وعدم التوجه إلى المدارس.

وطالب الاتحاد وزارة التربية تنظيم دوام الموظفين الإداريين من خلال برنامج طوارئ يضمن استمرار عمل الدوائر.

كما طالب الاتحاد الحكومة بإلزام شركات الاتصالات بعدم فصل خدمة الانترنت لإنجاح التعليم عن بعد.

وطالب اتحاد المعلمين أيضا الحكومة بصرف الرواتب كاملة ودفع المستحقات المالية .

وأشار الاتحاد أن هذا الإجراء (تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد )سوف يستمر حتى تاريخ 12/11 لحين صدور بيان اخر.