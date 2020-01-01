وزير الخارجية السوداني: علاقتنا القادمة مع إسرائيل ستكون جيدة

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين: إن "السودان هو مثال لدولة مسالمة تحترم جيرانها وأصدقاءها وأشقاءها وتحترم دول العالم"، مضيفًا أن "تلك الخطوة سنخطوها في الأيام والأشهر القادمة وأعني بهذه الخطوة، المعاملة الجيدة الكريمة لكل دول العالم وليست هناك دولة بالتحديد نركز عليها في هذه المرحلة".



وبحسب قناة "كان" العبرية، قال قمر الدين في حديث لقناة "الجزيرة" إن "إسرائيل دولة من دول العالم وعلاقاتنا القادمة ستكون جيدة مع الجميع بما في ذلك إسرائيل"، وفق تعبيره.



وفي سياق آخر، أشارت القناة العبرية إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية نيتها رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، يواجه عراقيل في الكونغرس الأمريكي، قد تقيّد من تحركات الإدارة في هذا المجال وتصعّب من إيفائها بوعودها التي تعهدت بها في الاتفاق بين البلدين.



ووفقًا للقناة، أكدت مصادر في الكونغرس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الإدارة لم تُبلغ المشرعين رسميًا بعد بقرارها رفع السودان من اللائحة، وهو ما ينص عليه القانون الأمريكي، وتساءلت المصادر نفسها ما إذا كانت تغريدة الرئيس الأمريكي أول أمس الاثنين تُعدّ الإبلاغ الرسمي للكونغرس في هذا الزمن الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.



وأشارت القناة إلى أنه أمام الكونغرس 45 يومًا للنظر في القرار، وفي حال عدم موافقته عليه، فينبغي على مجلس الكونغرس تمرير مشروع قانون يناقض قرار الرئيس لعرقلته، لكن من غير المرجح حدوث عرقلة نظرًا لسيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس الشيوخ.