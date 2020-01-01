إيران تغلق "ملف الخلافات" مع الإمارات إلى الأبد

وكالات

أكدت إيران، المشاركة في ترويج السلام والأمن بالمنطقة، مشددة على أن "الجزر الثلاث في الخليج (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، جزء لا يتجزأ من أرض إيران وستبقى مغلقة إلى الأبد".



واعتبر المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، "كل المزاعم المطروحة ضد إيران لا أساس لها"، مضيفا أن "إيران تؤدي دورا لا يُنكر في أمن الطاقة والنقل التجاري والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وأكد المندوب الإيراني "استمرار مشاركة إيران في الترويج والارتقاء بالسلام والأمن في هذه المنطقة الحساسة"، مضيفا أن "ضرورات إيران الدفاعية كالبرنامج الصاروخي لها جذور في الحسابات الجيوستراتيجية والتجارب التاريخية".

وأشار تخت روانجي، إلى أن "العدوان الذي شنه النظام العراقي بقيادة صدام حسين ضد إيران على مدى 8 أعوام كان بدعم خاص من أمريكا وعدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا أن "مدننا تعرضت للقصف الصاروخي العراقي وذهب شعبنا أيضا ضحية القنابل الكيمياوية والأسلحة الأخرى التي كان يتم توفيرها لصدام غالبا من الغرب".

وتابع قائلا: "إنه بالتزامن مع ذلك تم فرض إجراءات حظر وقيود ظالمة حرمتنا من المبادرات الابتدائية للدفاع عن النفس، لذا فمن مسؤوليتنا الآن الحيلولة دون تكرار مثل ذلك الوضع الرهيب".