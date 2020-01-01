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غدي في ذمة الله .. ما حقيقة وفاتها اليوم ؟

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدي في ذمة الله .. ما حقيقة وفاتها اليوم ؟



الرياض / سما

تصدر هاشتاق غدي في ذمة الله، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية وذلك بعد أنباء عن وفاة الفتاة المشهورة على المنصات الاجتماعية.

وتداول الآلاف من المغردين على تويتر، خبر غدي في ذمة الله في إشارة إلى وفاتها الساعات الماضية، إلا أن هذا النبأ لم يتم تأكيده أو نفيه من قبل الجهات الرسمية حتى اللحظة.

ولاحظ المغردون، عدم وجود معلومات على الهاشتاق المتداول عبر تويتر، إذ توقع الكثيرون منهم أن يكون الهاشتاق مدفوعا من أجل زيادة المتابعين لديها عبر اعتلاء صدارة وسائل التواصل.

وفاة غدي في ذمة الله

وكانت آخر منشورات السعودية غدي على تويتر، استجابتها لطلب إحدى متابعاتها التي دعتها إلى إبلاغ النشطاء وحثهم على الحديث عن تجاربهم مع الموت وفقدان المقربين.

وجاء في رسالة المتابعة للناشطة غُدي : "غدي أبوي مات قبل شهرين، عادي تنزلين وتخلين الناس يقولون تجاربهم وكيف يقدرون يتعايشون مع موت شخص. والله أحس قلبي يطلع من روحي من الشوق والوجع. الله يرحمه يا رب".

وشاركت غدي هذه التغريدة على تويتر، وعقبت عليها بالقول : "الله يرحمه ويغفر له. أحس عطي الحزن وقته ومع الأيام تتعايشين". فيما استجاب آخرون لها وكتبوا عن تجاربهم.

وكتبت الثرية على صفحة غدي : "بعد وفاة أبي، ما كنت أقدر أتكلم عنه أو أطريه قدام أحد لأن على طول إنها ودموعي تسبقني. أقسم بالله ما في وجع قد فقط أحد غالي على قلبك".

وقالت متابعة غدي : "أول ليلة بدونه وأول عيد وجمعة شيء جدا وقعة كبيرة. كنت أدعي أن ربي يربط على قلبي (..) حاليا تعايشت مع الوضع والصدمة خفت لكن أبوية عايش جواتي لسا".

#غدي في ذمة الله #وفاة غدي #السعودية

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