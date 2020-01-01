السيسي يتوجه إلى نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

وكالات

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، تأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.

وتهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

ومن المقرر لقاء الرئيس المصري مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأيضا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كما سيعقد السيسي لقاءً مع السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.