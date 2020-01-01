وزارة السياحة: البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة السياحية في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزارة السياحة والآثار "أنه تم البدء بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة الحياة للفنادق السياحية والمنشآت التي يمكن أن يكون فيها تباعد سواء في المطاعم أو الفنادق".

وأشار وكيل الوزارة ابراهيم الحافي في تصريحات إذاعية ، صباح اليوم الاربعاء، إلى أنه تم اصدار تطبيق "جاهزين" لهذا الغرض، موضحا أن الوزارة كانت قد بدأت منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا بإعداد خطة لإعادة إنعاش القطاع السياحي بالتعاون مع الشركاء في فلسطين مقسمة لثلاث فئات طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.

وأوضح الحافي أن الأولوية في هذه الخطة هي لإعادة إنعاش السياحة الداخلية بطريقة متسلسلة وتدريجية، مع الالتزام بكل ما يصدر عن وزارة الصحة والبروتوكولات الصحية العالمية.

وبين أن قطاع السياحة تكبد هذا العام خسائر بقيمة مليار ونصف المليار دولار أي ما يقارب 13 مليون دولار شهريا.

وأوضح الحافي أن عدد السياح الوافدين إلى فلسطين في عام 2019 كان 3 مليارات ونصف المليار سائح، وكانت الأرباح حوالي مليار و200 ألف دولار بنسبة 9-12% من الدخل القومي الفلسطيني، لكنها انخفضت في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي 400 مليون دولار.