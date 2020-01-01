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الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة شابة داخل منزلها في قلقيلية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

بدأت الشرطة عملية البحث والتحري، وباشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق في ظروف وملابسات وفاة شابة تبلغ من العمر 24 عاما، اليوم الأربعاء، في منزلها الكائن في بلدة النبي الياس شرق مدينة قلقيلية.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه فور ورود اتصال لغرفة عمليات الشرطة في قلقيلية حول وجود جثه لمواطنة في أحد المنازل ببلدة النبي الياس شرق قلقيلية، تم تحريك قوة من المباحث للمكان وابلاغ  النيابة العامة المختصة التي انتقلت لموقع الحادثة،  وقامت باجراءات الكشف اللازمة، وقرر رئيس النيابة إحالة الجثة الى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#لؤي ارزيقات #الشرطة

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