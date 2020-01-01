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دراسة تكشف عن مشروب ساخن يحمي من سرطان الكبد

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف عن مشروب ساخن يحمي من سرطان الكبد



وكالات / سما /

كشفت دراسة حديثة أن القهوة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد، وهو سادس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، حيث تشير بيانات الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أنه تم تشخيص إصابة ما يقرب من 800 ألف شخص بالسرطان في عام 2012.

كما أفادت الدراسة بأن الأشخاص الذين يشربون القهوة (سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين) كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الكبدية ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الكبد.

فحص الباحثون البيانات التي تم جمعها من 26 دراسة شارك فيها أكثر من مليوني شخص، وخلصوا إلى أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يقلل من تليف الكبد وسرطان الكبد بطريقة كبيرة,

وأضافت الدراسة وفقا لموقع timesofindia كلما شربت أكثر كلما كان ذلك أفضل لتقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتم ربط فنجان واحد من القهوة بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 20 % ، وكوبان في اليوم مرتبطان بنسبة 35 % و 5 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن نصف خطر الإصابة بسرطان الكبد.

تمتلك القهوة خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، يُعتقد أن كل هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في خفض معدل الإصابة بأمراض الكبد وسرطان الكبد لدى عشاق القهوة.

#الكبد #سرطان الكبد #مشروب #القهوة

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