جيش الاحتلال يصنف "كتلة القطب" "تنظيمًا إرهابيًا"

رام الله / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصنيف كتلة "القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي" الإطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنه "تنظيم غير مشروع وإرهابي".

ونشر أفيخاي درعي الناطق باسم جيش الاحتلال للغة العربية، بيانًا يعلن فيه توقيع قائد الجيش بالضفة الغربية تامير يداعي في شهر أغسطس/ آب الماضي على القرار.

واتهم البيان، "القطب الطلابي بالقيام بأعمال وصفها بـ "التخريبية" والتي تسببت بقتل عدد من الإسرائيليين من بينهم الوزير الأسبق رحبعام زئيفي عام 2001".

كما اتهم البيان، "الجبهة الشعبية في السنوات الأخيرة باستخدام الخلايا الطلابية في الجامعات بالضفة لتجنيد عناصر لتنفيذ هجمات".

وقال درعي "هذا الإعلان الجديد يعد خطوة إضافية مهمة في حملات قوات الأمن ضد الأهداف "الإرهابية"، وبالتالي يسمح بتعزيز الحملات في مجال إنفاذ القانون وأنشطة مكافحة الإرهاب ضد كتلة القطب ونشطاء تابعين لها"، وفق تعبيره.