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أهلي غزة يضم الي صفوفه لاعب مخضرم

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهلي غزة يضم الي صفوفه لاعب مخضرم



غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الغزي, عن سادس صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وأكد الأهلي أنه تعاقد مع اللاعب المخضرم أدهم المقادمة "36 عاما" مدة موسم واحد, للظهور مع الفريق في دوري الأولى الموسم القادم.

وسبق للمقادمة اللعب مع الأهلي خلال الفترة من يناير 2015- يونيو 2016, وقدّم برفقته مستويات جيدة وقاده للدرجة الممتازة, قبل أن يدافع عن ألوان اتحاد الشجاعة وخدمات الشاطئ وبيت حانون الأهلي تواليا.

يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى, بعدما حلّ في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الممتازة, وسبق له ضم الخماسي حاتم نصار, وطارق صالح, ومحمد مطر, وسليمان السكافي, ومصطفى الداعور مؤخرا.

#أدهم المقادمة #أهلي غزة

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