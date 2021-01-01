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إصابة رياضيين جديدين بفيروس كورونا في غزة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة رياضيين جديدين بفيروس كورونا في غزة



غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إصابة رياضيين جديدين بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية بقطاع غزة.

وأكدت التقارير, أن محمد أبو ريالة مهاجم شباب جباليا وشقيقه بلال لاعب الرضوان, أصيبا بـ"كورونا", ما استدعى تواجدهما في الحجر الصحي هذه الفترة.

وأوضحت أن الأخوين أبو ريالة بصحة جيدة حاليا, وسيعملان على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل سليم قريبا.

يشار إلى أنه أصيب 6 رياضيين بـ"كوفيد 19" خلال وقت سابق, وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب نادي الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق ومنتخب الناشئين.

#محمد أبو ريالة #كورونا #فيروس كورونا

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