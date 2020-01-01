الاحتلال يواصل اهمال الحالة الصحية للأسير المريض عماد كميل

رام الله / سما /

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي إهمال الحالة الصحية للأسير المريض عماد راشد كميل(55 عاما) من سكان بلدة قباطية جنوب جنين، والقابع حاليا في سجن "جلبوع".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير يعاني العديد من الأمراض الجسدية والنفسية، وتتعمد إدارة السجون عدم إجراء الفحوصات اللازمة لحالته المرضية، وتماطل في تقديم العلاجات والصور اللازمة، ولا يعطى سوى مسكن.

وبينت، أن الأسير كميل كان قد اعتقل في العام 1998، وتعرض خلال التحقيق آنذاك لصنوف شتى من التعذيب والتي أثرت على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير يعاني من صعوبة في التنفس ومن التهابات حادة في الجيوب الأنفية أدت الى فقدان كامل لحاسة الشم، كما يعاني الأسير من عدم وضوح بالرؤية وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن ومن التهابات في المسالك البولية يصاحبها نزيف أثناء التبول، وكذلك من آلام في عظام القدمين عند الوقوف والمشي.