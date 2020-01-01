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فرانك لامبارد : ميندي هو حارس تشيلسي الأول

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرانك لامبارد : ميندي هو حارس تشيلسي الأول



وكالات / سما /

قال فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي  بأن إدوارد ميندي صفقة النادي اللندني الصيفية هو الحارس رقم 1 متفوقاً على الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وتعاقد نادي تشيلسي مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى رين الفرنسي، ليكون صفقة البلوز الصيفية الجديدة لمعالجة مشكلة الحراسة لدى الفريق اللندني التي عانى منها الموسم الماضي.

أداء كيبا أريزابالاجا الباهت في الموسم الماضي، دفع إدارة تشيلسي وفرانك لامبارد للتعاقد مع حارس جديد، والآن مدرب البلوز أعلن بشكلٍ رسمي بأن ميندي سيكون الحارس الأساسي للفريق.

وشارك إدوارد ميندي في تشكيلة تشيلسي الأساسية أمام إشبيلية مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وحافظ على نظافة شباكه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وتحدث لامبارد بعد انتهاء المباراة قائلاً “ميندي هو حارسنا الأساسي؟ حتى هذه اللحظة، نعم، بالنظر إلى الطريقة الجيدة التي لعب فيها اللقاءات الثلاثة الماضية”.

وأضاف “لقد قلت عندما جاء بأنه كان جيداً للمنافسة، لقد عرفنا صفاته وأظهرها بالفعل، لكن الأمر قد يتغير، ولهذا السبب لديك أكثر من لاعب في نفس المركز، ولكن أنا سعيد للغاية بالطريقة التي يلعب بها حتى الآن”.

#إدوارد ميندي #كيبا #تشيلسي

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