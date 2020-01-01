كيليان مبابي يرغب في الانتقال لليفربول

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية عن تفكير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في الانتقال للعب في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد الإسباني منذ فترة، حيث يعتبر هدف فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأول في الميركاتو المقبل.

وفي الصيف الماضي، ظهر اسم ليفربول كمرشح آخر للظفر بخدمات كيليان مبابي، ويبدو بأن ريال مدريد لديه منافس قوي على ضم النجم الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي منجذب لفكرة الانتقال لفريق ليفربول، ويفكر بجدية في احتمالية حدوث ذلك في الصيف.

وأضافت الصحيفة بأن هناك أكثر من سبب جعل كيليان مبابي يرغب في اللعب بالريدز، الأول هو الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، حيث أن الفرنسي معجب بشدة بأسلوب لعب المدرب.

وأكملت الصحيفة أن طريقة لعب ليفربول وعناصره المتواجدة بالوقت الحالي تثير اهتمام كيليان مبابي كثيراً، وقد يكون منفتحاً على فكرة الانتقال إلى الأنفيلد في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة بأنه سيكون هناك صراعاً شرساً بين ليفربول والريال على ضم مبابي الذي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان صيف عام 2022.