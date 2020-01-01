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قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم فتية

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، واليوم الأربعاء، 14 مواطنا من الضفة بينهم فتية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، وهم: محمد إبراهيم العبيات (42 عاماً)، وأنس عدنان يحيى ملش (25 عاماً)، ووسام يوسف البداونة (20 عاماً)، ومصطفى قنيص.

ومن القدس اعتقل الاحتلال كلاً من: نصر الله محمود محمود، وتاج محيسن من العيساوية، ومحمود مهند عودة (15 عاماً)، وسلطان سرحان (15 عاماً) من بلدة سلوان.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من مخيم قلنديا وهما: مصطفى مطير، وأسامة حمد، ومواطنين من بلدتي الشيوخ وبيت أمر في الخليل وهما: مروان محمد حساسنة، وحمزة حابس العلامي (27 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين عقل رمزي عقل (21 عاماً) من بلدة كفر قدوم في قلقيلية، وثائر عامر وهو أسير سابق من بلدة كفر قليل في نابلس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس المواطن أمجد محمد أبو شنب من طولكرم، وهيثم نضال قصراوي من طوباس.

#الاحتلال

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