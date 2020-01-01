انتحار زوجة مطرب عراقي بالكلاشنكوف (شاهد)

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، أن زوجة الفنان جلال الزين أقدمت على الانتحار داخل دارهم في حي المنصور، بالعاصمة العراقية بغداد.

ووفقا للمصدر، تلقت شرطة بغداد معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة المنصور، وبعدما تم الانتقال إلى مكان الحادث، لوحظ وجود دماء في غرفة النوم إثر إطلاق ناري، ولم يتم ملاحظة الجثة كونها نقلت إلى مستشفى اليرموك.



وأضاف المصدر: "تم الانتقال إلى المستشفى المذكور، ومشاهدة جثة نور كاظم (٢٥ عاما)، وهي زوجة فنان عراقي شاب، متعرضة إلى طلق ناري بمنطقة الصدر ، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم التأكد إذا كان الحادث انتحارا أو قتلا.

لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر من الشرطة العراقية، أن نور نفذت عملية الانتحار عن طريق بندقية كلاشنكوف في مسكنها.