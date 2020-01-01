غانتس : غيرنا معادلة العمل ضد غزة ولن يمر شيء بدون عقاب

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، اليوم الأربعاء، إن الحكومة غيرت من سياساتها للعمل ضد قطاع غزة، ولا يمكن أن يمر أي حدث بدون عقاب ورد واضح.

وأضاف غانتس خلال مقابلة مع إذاعة كان العبرية، "أنا لا أعمل مع حماس، أنا أعمل وأجيب من وجهة نظري، لقد تغيرت المعادلة، لا بالون ولا صاروخ، لا شيء مقبول".

ودعا الوزير الإسرائيلي، "سكان مستوطنات غلاف غزة إلى مواصلة حياتهم"، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على حراستهم وحمايتهم.

وقال "أنا من يجب أن يقلقني الوضع، لكن السكان يمكنهم أن يكونوا بحالة هدوء، أنا مشغول كل يوم بأمن البلاد على جميع الجبهات، ما يحدث في الجنوب وكذلك في الشمال، وفيما يتعلق بكورونا".

ورفض غانتس التطرق للهجوم المنسوب للجيش الإسرائيلي في سورية الليلة الماضية.

وقال "لن نسمح لحزب الله أو الإرهابيين الإيرانيين بالتواجد على حدود مرتفعات الجولان، وسنفعل كل ما يلزم لإبعادهم، ونحن نفعل ذلك باستمرار"، على حد قوله.