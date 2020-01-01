رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبرا من الإحصاء يؤكد أن خسائر الاقتصاد جراء جائحة "كورونا" بلغت 2.5 مليار دولار، وأن ربع العاملين فقدوا وظائفهم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- "الإحصاء": أكثر من 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري

- اشتية يؤكد أهمية وجود ضغط دولي جاد لوقف التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والمدارس

- 87 يوما على اضراب الأسير ماهر الأخرس وتدهور شديد في حالته الصحية

- 8 وفيات و513 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الاحتلال يهدم منشآت بالأغوار الشمالية ويسلم عشرات الإخطارات في قرية قلنديا

- 34 وفاة و2035 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

- استطلاع رأي: الصحافة الرقمية مربكة لكنها تغير المجتمع

- سالم ديب: وكالة الغوث حريصة على كل ما يحافظ على طلابها

- شيخ الأزهر: الإساءة للأديان دعوة للكراهية

- ضغوط أميركية لإقامة علاقات مع اسرائيل تثير جدلا في السودان

* "الأيام":

- "الوباء": وفاة 8 مواطنين ورصد 513 إصابة

- "الصحة" تتوقع فترة طويلة للتعايش مع الفيروس

- عائلة د. عريقات: وضعه مستقر

- المستوطنون يعتدون في الأغوار وسبسطية ووقف بناء منازل ومنشآت في قرية قلنديا

- اتفاقات جديدة للتعاون بين إسرائيل والإمارات وإعفاء متبادل لمواطنيهما من تأشيرات السفر

- الأردن: 34 وفاة و2035 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عن النفق المكتشف في خان يونس

- "الإحصاء": 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد جراء الجائحة وربع العاملين فقدوا وظائفهم

- السودان: الحكومة والسياسيون يتصدون لهرولة العسكر نحو التطبيع مع إسرائيل

- الاحتلال يشن غارات تستهدف أرضا زراعية في خان يونس بعد زعم إطلاق قذيفة

- الكويت تؤكد التزامها الوقوف مع خيارات الشعب الفلسطيني

* "القدس":

- غارات إسرائيلية على قطاع غزة وإقامة بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار

- 8 وفيات و513 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- الأخرس يواصل معركة "الأمعاء الخاوية" لليوم ال 87 وضعه الصحي يزداد خطورة

- 138 مستوطنا يقتحمون الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية عند باب السلسلة

- اسرائيل والإمارات توقعان أربع اتفاقيات تطبيع والإعلان عن صندوق مشترك مع الولايات المتحدة

- 18 وفاة و1358 إصابة بالوباء في اسرائيل خلال 24 ساعة

- شروط جديدة للمناظرة بين ترمب ومنافسة تشمل "زر إسكات" للميكرفون

- الحالة الصحية لـعريقات مستقرة

- الرجوب: مصر وافقت على استضافة الحوار الفلسطيني