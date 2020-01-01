  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تصريح صادم من وزير داخلية فرنسا عن "المنتجات الحلال"

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح صادم من وزير داخلية فرنسا عن "المنتجات الحلال"



وكالات

علق وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، على انتشار المنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر في بلاده، ضمن سلسلة تصريحات مناهضة لما هو كل إسلامي، بعد حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

وجاء مقتل المدرس الفرنسي بعد قيامه بعرض رسوم كاريكاتيرية "مسيئة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وعبر الوزير الفرنسي عن انزعاجه من وجود أقسام خاصة بالمنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر في بلاده، قائلا: "إن وجود المنتجات الحلال بالمتاجر تصدمه، وإنه منزعج من وجودها بشكل شخصي".

وأضاف، خلال مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات المحلية: "يجب ألا توجد في تلك المتاجر أقسام خاصة بتلك المنتجات وحدها".

وتابع قائلا: "فالمذهبية أو الطائفية تبدأ بهذا الشكل، والرأسمالية لها مسؤولية في هذا".

ودافع الوزير عن نشر الرسوم التي تتضمن إساءة للرسول، وعن عرضها في المدارس، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا هاما في "الإرهاب والأصولية".

وأوضح وزير الداخلية أنهم قاموا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 358 مكانا، بينها مساجد، فضلا عن ترحيل 428 أجنبيا، محذّرا من احتمال تنظيم هجمات جديدة في البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية بفرنسا، على خلفية الحادث.

وفي 13 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، كشف وزير الداخلية دارمانان، عن إغلاق السلطات لـ73 مسجدا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة "مكافحة الإسلام المتطرف".

وفي الـ19 من الشهر نفسه، أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، من بينها منظمة "بركة سيتي"، وجمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا"(CCIF). 


وفي تصريحات أدلى بها عقب الحادث مباشرة، اعتبر الرئيس ماكرون عملية القتل "هجوما إرهابيا إسلاميا". 

#وزير الداخلية #فرنسا #منتجات حلال

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة الأمير نواف بن سعد .. السيرة الذاتية

ضاحي خلفان يعلق على مرض صائب عريقات

السودان .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود

ملخص أهداف مباراة الهلال وأهلي شندي في الدوري السوداني 2020

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

هآرتس : تركيا تسعى جاهدة لتحل محل مصر وعباس ينتظر بايدن و قطر ماكينة الصراف الآلي في غزة

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية : إسرائيل وافقت على دخول 60 مليون دولار من الاموال القطرية لقطاع غزة

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

الرجوب: كوشنر وبلير طلبا التواصل مع حماس لكنها رفضت وبادرت للوحدة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة