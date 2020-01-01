الإمارات تدعو لتحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية

ابو ظبي / وكالات/

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأجرى قرقاش لقاء مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، حيث أكد الوزير الإماراتي موقف بلاده "الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها".

وأشار قرقاش، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، إلى "أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية".

وشدد على "وجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المؤاتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي يزور فيه وفد إماراتي رفيع إسرائيل حيث وقع الجانبان عددا من الاتفاقات الثنائية بينها في مجالات الاستثمار والطيران ونظام إعفاء التأشيرات.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.