"الطاقة الجزائرية": 10 مليارات دولار خسائر "سوناطراك" جراء الجائحة

وكالات

قالت وزارة الطاقة الجزائرية إن خسائر شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك" جراء جائحة كورونا بلغت 10 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيانات وزارة الطاقة أن صادرات سوناطراك تراجعت بنسبة 41 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

ووفق البيانات، بلغت خسائر شركة الكهرباء والغاز الحكومية "سونلغاز" ما قيمته 152 مليون دولار خلال الفترة ذاتها مقارنة بنهاية سبتمبر 2019.

بدورها، تكبدت شركة "نفطال" التي تحتكر توزيع وتسويق الوقود خسائر بلغت 333 مليون دولار.

وتتوقع السلطات الجزائرية تراجع إيرادات النفط والغاز لتستقر في حدود 23 مليار دولار نزولا من 33 مليار دولار في 2019.