ترامب يتعهد بتقليل الضرائب ونمو ملحمي للاقتصاد.. ويؤكد: جو بايدن سيقضى على الحلم الأمريكى

وكالات

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه بعد 14 يوما من الآن سيفوز بأصوات ولاية بنسلفانيا، والانتخابات الأمريكية وسيعود للبيت الأبيض رئيسا لولاية ثانية، متعهدا بقلة الضرائب والحفاظ على التعديل الثانى من الدستور الأمريكى، و"نمو ملحمى" للاقتصاد.

وأضاف فى فعالية انتخابية فى إيرى، بولاية بنسلفانيا، أن الوباء بدأ ينتهى، معربا عن رغبته فى عودة الحياة الطبيعية، وقال إن العام المقبل سيكون الاقتصاد فى أحسن حالات فى التاريخ الأمريكى.

وهاجم المرشح الديمقراطى، جو بايدن، قائلا إنه سيقضى على الحلم الأمريكى، وسيمنع الطاقة فى ولاية بنسلفانيا، والعمل بمواد مثل الفحم.

وعرض الرئيس فيديو يوضح موقف جو بايدن من منع " التكسير الهيدروليكي" المستخدم فى الطاقة والوقود الأحفورى، وقال إنه سيحرم الولاية من كونها مستقلة من ناحية الطاقة.

وقال إنه إذا كان الديمقراطيون يقومون بعملا جيدا، لما ترشح للرئاسة من الأساس، وهتف آلاف الحضور "4 سنوات أخرى".