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السعودية.. تعيين ثاني امرأة في منصب سفيرة (صورة)

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. تعيين ثاني امرأة في منصب سفيرة (صورة)



وكالات

أدت آمال بنت يحيى المعلمي القسم يوم الثلاثاء أمام العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصفتها سفيرة المملكة لدى النرويج، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وبذلك تكون المعلمي ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن المعلمي هي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة.

وشغلت المعلمي في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي.

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