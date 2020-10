شددت على محاكمة البشير بشأن جرائم دارفور.. المحكمة الجنائية تبحث إرسال محققين للخرطوم

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها بحثت مع المسؤولين السودانيين السماح لمحققين من المحكمة بدخول السودان للتحقيق بالجرائم المرتكبة بإقليم دارفور إبان حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، وشددت بنسودا على ضرورة محاكمة البشير وآخرين للاشتباه بارتكابهم جرائم في إقليم دافور غربي السودان.

وأوضحت بنسودا في تصريحات للصحفيين خلال زيارة للخرطوم أن مناقشات تجري مع السلطات السودانية بشأن الخيارات المتعلقة بمحاكمة المشتبه بهم ومن ضمنهم البشير، ومنها إجراء محاكمة في السودان وإنشاء محكمة مختلطة.

وألحت المدعية العامة للجنائية الدولية على ضرورة مواجهة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور للعدالة دون مزيد من التأخير. وتقول الأمم المتحدة إن النزاع المسلح في إقليم دارفور بين القوات الحكومية والحركات المسلحة المتمردة أودى بحياة 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.

آليات التعاون

وصرحت بنسودا بأنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين بالتعاون مع المحكمة، وإيجاد الطريقة المثلى لتحقيق هذا التعاون، وأوضحت أنه "تمت مناقشة نقاط عدة، من بينها مذكرة تفاهم حول آليات التعاون والزيارات الفنية، والسماح الفوري لمحققينا بدخول السودان". وأوضحت أنها تأمل في "بدء التحقيقات على الأرض في دارفور في أسرع وقت ممكن".

