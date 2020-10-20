شاهد.. مبنى غريب التصميم يثير جدلا في السعودية ومالكه يوضح قصته

وكالات

أثار مبنى غريب التصميم في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب السعودية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من سقوطه وتسببه بكارثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمبنى قيد الإنشاء وهو عبارة عن بناء ضيق جدا وأقرب لكونه جدارا فقط في الطابق الأرضي، بينما يتسع في الطابق العلوي بشكل كبير يفوق مساحة الطابق السفلي بصورة لافتة.

وأثار المبنى، الذي يعود لجمعية البر الخيرية، موجة سخرية وطرافة من قبل ناشطين بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من سقوطه.

صوت الجنوب ||



مبنى غريب الشكل يثير الجدل على مواقع التواصل في أبو عريش بمنطقة #جازان



https://t.co/SRW0uqBoob — صوت الجنوب (@s_janoob) October 20, 2020

مشروع مبنى جمعية البر في أبوعريش بجيزان..

اختلفوا مع الجار.. واتفقوا يكون المبنى كذا



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كذا بالضبط يكون شكلك اذا تتمرن حديد فوق وتترك تحت pic.twitter.com/xcZPhSCcaO — سُمعه (@Sum3aah) October 20, 2020

مشروع مبنى جمعية البر الخيرية أبوعريش pic.twitter.com/0awMcAqhR4 — بَدايا (@ksapadaya) October 20, 2020

عامر عامر لو الارض متر .. يقال في جيزان .. سلم لي على صاحب العمارة جريء pic.twitter.com/SsMoOiwGYZ — معماري | تركي الحصيني ???????? (@turkialhussini1) October 20, 2020

مبنى جمعية البر في ابو عريش بجازان

.. اذا كان المبنى كدا.. كيف اعمالها الخيرية.. حكمتك يارب@jazansa pic.twitter.com/UpIXxqvvlK — جمال بنون Jamal Banoon (@jbanoon) October 20, 2020

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، في بيان مصور، إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منه.

وأوضح الأقصم أن البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي، لكنه أخلى مسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحملها للمشرفين الهندسيين.

من جانبه، أكد المواطن عبد الرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى، أنه كان من معارضي تشييده، وعرض على الجمعية أرضا عوضا عنها بتكلفة 250 ألف ريال، لكنهم رفضوا.

وقال الشهري في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى سقوطه على منزله، مقدما تعويضا للجمعية بقطعة أرض، شرط ألا يقام المبنى بذلك الشكل، لكن جميع الشكاوى لم تر النور.