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شاهد.. مبنى غريب التصميم يثير جدلا في السعودية ومالكه يوضح قصته

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مبنى غريب التصميم يثير جدلا في السعودية ومالكه يوضح قصته



وكالات

أثار مبنى غريب التصميم في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب السعودية جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من سقوطه وتسببه بكارثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمبنى قيد الإنشاء وهو عبارة عن بناء ضيق جدا وأقرب لكونه جدارا فقط في الطابق الأرضي، بينما يتسع في الطابق العلوي بشكل كبير يفوق مساحة الطابق السفلي بصورة لافتة.

وأثار المبنى، الذي يعود لجمعية البر الخيرية، موجة سخرية وطرافة من قبل ناشطين بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من سقوطه.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، في بيان مصور، إن أرض المبنى حصلت عليها الجمعية من قبل فاعل خير، ولضيق الأرض واعتراض الجار تم التنازل له بعدة أمتار منه.

وأوضح الأقصم أن البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي، لكنه أخلى مسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحملها للمشرفين الهندسيين.

من جانبه، أكد المواطن عبد الرحمن الشهري، الجار الملاصق للمبنى، أنه كان من معارضي تشييده، وعرض على الجمعية أرضا عوضا عنها بتكلفة 250 ألف ريال، لكنهم رفضوا.

وقال الشهري في مقطع فيديو إنه تقدم بعدة شكاوى للمحافظة ولبلدية أبو عريش من المبنى الذي يخشى سقوطه على منزله، مقدما تعويضا للجمعية بقطعة أرض، شرط ألا يقام المبنى بذلك الشكل، لكن جميع الشكاوى لم تر النور.

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