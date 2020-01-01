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البحرين: بدء التبادل البريدي بين المنامة وتل أبيب قريبا

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: بدء التبادل البريدي بين المنامة وتل أبيب قريبا



وكالات

قال الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إن التبادل البريدي بين البحرين وإسرائيل سيبدأ قريبا.


وأكد بدر بن خليفة آل خليفة في تصريح صحفي أن التعاون سيكون له مردود اقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تتماشى مع توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة لنشر ثقافة السلام في العالم.

كما صرح بأن العلاقات الدبلوماسية تتماشى أيضا وتطلعات المملكة لمزيد من الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

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