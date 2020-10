ترامب يهدد بنشر مقابلته مع "CBS" قبل بثها تلفزيونيا

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس نشر مقابلته مع قناة "CBS" قبل بثها الأحد المقبل من أجل "الحفاظ على الدقة" ومقارنتها مع التصريحات الصحفية الأخيرة لمنافسه، جو بايدن.

وقال ترامب عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "يسرني أن أعلن أنني أدرس، من أجل الحفاظ على الدقة في نقل التقارير، نشر مقابلتين مع ليسلي ستال في برنامج 60 دقيقة قبل توقيت بثها تلفزيونيا".

وأضاف ترامب: "سيتم فعل ذلك لكي يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما إذا ما كانت المقابلة كاذبة وغير موضوعية أم لا. ويجب على الجميع أن يقارنوا هذا الغزو الانتخابي المرعب مع المقابلات الأخيرة لجو بايدن الناعس!".

I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about...