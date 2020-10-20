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ترامب يهدد بنشر مقابلته مع "CBS" قبل بثها تلفزيونيا

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهدد بنشر مقابلته مع "CBS" قبل بثها تلفزيونيا



وكالات

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يدرس نشر مقابلته مع قناة "CBS" قبل بثها الأحد المقبل من أجل "الحفاظ على الدقة" ومقارنتها مع التصريحات الصحفية الأخيرة لمنافسه، جو بايدن.

وقال ترامب عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "يسرني أن أعلن أنني أدرس، من أجل الحفاظ على الدقة في نقل التقارير، نشر مقابلتين مع ليسلي ستال في برنامج 60 دقيقة قبل توقيت بثها تلفزيونيا".

وأضاف ترامب: "سيتم فعل ذلك لكي يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما إذا ما كانت المقابلة كاذبة وغير موضوعية أم لا. ويجب على الجميع أن يقارنوا هذا الغزو الانتخابي المرعب مع المقابلات الأخيرة لجو بايدن الناعس!".

ومن المتوقع أن يتم بث مقابلة ترامب الانتخابية مع قناة "CBS" الأحد المقبل، وسبق أن قالت وسائل إعلام استنادا إلى مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي قطع حديثه خلال تصوير المقابلة معتبرا أن المواد التي تم تسجيلها كافية للنشر.

ويخوض ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري منافسة شرسة مع الديمقراطي بايدن في السباق الانتخابي الذي سينتهي يوم 3 نوفمبر في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع حاد لمستوى البطالة.

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