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مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلا على ترتيبات أولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلا على ترتيبات أولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي



وكالات

عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث اتخذ المجلس عددا من القرارات الهامة على رأسها تعديل الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي.

كما شملت قرارات مجلس الوزراء، الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية ومملكة تونغا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع البروتوكول اللازم لذلك.

وفوض مجلس الوزراء السعودي وزير النقل، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية غواتيمالا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأقر مجلس الوزراء السعودي، "تعديل قرار المجلس رقم (406)، المتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، وذلك على النحو الموضح في القرار". ولم تذكر تفاصيل عن التعديل.

وخلال الجلسة وافق المجلس على تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، كما أقر إضافة ممثل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

كما أطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للترفيه، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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