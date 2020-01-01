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الحكومة الأردنية توضح سبب اختيار الجمعة للحظر الشامل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الأردنية توضح سبب اختيار الجمعة للحظر الشامل



وكالات

أكد وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الثلاثاء، أنه تم استبعاد اللجوء لحظر تجول شامل لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة، كونه سيساهم في تخفيض الإصابات خلال مدته قبل أن تعاود الارتفاع.


وقال عبيدات، إن "حظر التجول الشامل لمدة أسبوعين لن يكون مفيدا على المدى الأبعد".

وأضاف، أن "مبررات حظر التجول الشامل خلال نهاية الأسبوع تأتي بسبب الوضع الوبائي وتزايد أعداد الإصابات، وفي حال لم يتم اتخاذ إجراءات قد تصل أعداد الإصابات إلى 3 آلاف حالة يوميا"، لافتا إلى أن "الإجراءات إذا بقيت كما هي سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات التراكمي المتواجدة داخل المستشفيات".

وبين، أن "متوسط المدة التي يقضيها مريض كورونا في المستشفى تبلغ 10 أيام، وفي حال وصول الإصابات إلى 3 أو 4 آلاف حالة، فسيكون هناك ضغوطات على المستشفيات".

وشدد عبيدات، على أن "الحظر لمدة يومين تبين أن له فوائد، وبعد ذلك تم مقارنتها بنتائج الحظر ليوم واحد على الوضع الوبائي، وكانت النتائج متقاربة، لذلك تم اختيار يوم الجمعة ليكون يوم حظر تجول شامل كونه الأكثر نجاعة، خاصة لتجمع العائلات خلاله، إضافة إلى كونه الأقل ضررا على الاقتصاد".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في وقت سابق اليوم، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع سيكون اعتبارا من يوم السبت من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، كما سيتم إصدار "أوامر دفاع" تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.

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