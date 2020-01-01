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نتنياهو: دعونا الإمارات لفتح سفارة لها في تل أبيب

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: دعونا الإمارات لفتح سفارة لها في تل أبيب



وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته قدمت دعوة للإمارات لفتح سفارة لديها في إسرائيل، موضحا أن المقترح ينص على إقامة بعثة دبلوماسية إماراتية في تل أبيب.


وقال نتنياهو، في بيان مقتضب نشره اليوم الثلاثاء عقب استقباله وفدا إماراتيا: "متابعة لحديثي مع ولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومحادثات أجريت من قبل شخصيات أخرى، قدم اليوم ممثلو الإمارات دعوتهم لإسرائيل لافتتاح سفارة في أبو ظبي وبموازاة ذلك قدمنا لهم دعوة لافتتاح سفارة في تل أبيب".

وأضاف نتنياهو: "السلام بيننا يتقدم بوتيرة عالية في جميع المجالات، في العلاقات الخارجية وفي الاقتصاد. هكذا يبدو السلام مقابل السلام!".

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