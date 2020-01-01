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زيادة مفاجئة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة مفاجئة في مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي



وكالات

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر لتصل إلى حوالي 490.6 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين انخفضت 1.6 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ستة ملايين برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أيضا، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 70 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

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