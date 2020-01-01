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بايدن: سنهزم ترامب بعد أسبوعين

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: سنهزم ترامب بعد أسبوعين



وكالات

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنه سيهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "سنهزم ترامب بعد أسبوعين".


ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر سخونة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

#جو بايدن #دونالد ترامب #الانتخابات الأمريكية #تويتر #فيروس كورونا #موسم الظلام #وفيات كورونا

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