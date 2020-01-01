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الإمارات تدعو لتحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعو لتحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات



وكالات

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإحياء المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وأجرى قرقاش، اليوم الثلاثاء، لقاء مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، حيث أكد الوزير الإماراتي موقف بلاده "الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ضمن الإجماع العربي والمرجعيات المتفق عليها".

وأشار قرقاش، حسبما نقلته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، إلى "أهمية تحريك عملية السلام والوصول إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس العدالة الدولية".

وشدد على "وجوب إعادة بناء الثقة المتبادلة بين طرفي الصراع وبذل الجهات المعنية بعملية السلام والأطراف الراعية كل جهد ممكن لخلق الظروف المؤاتية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها ضمن حل الدولتين وبما يعزز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

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