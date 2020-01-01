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المتعافون من كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين أكثر من المصابين به

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتعافون من كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين أكثر من المصابين به



القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الثلاثاء، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المدينة، خلال اليومين الأخيرين، أكثر من عدد المصابين به.

وأفاد الجبريني "بتسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء) وأمس (الإثنين) في المدينة".

وذكر أنه تم تسجيل 40 إصابة يوم الإثنين، و30 إصابة الثلاثاء.

وأكد تعافي 88 حالة لينخفض بذلك عدد الإصابات النشطة إلى 438 إصابة، بحسب البيان.

واعتبر الجبريني أن "عدد الإصابات المنخفض يدعو إلى التفاؤل لكن بحذر نظرا لقلة عدد الفحوصات".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قد أوضحت، في وقت سابق الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة والقدس وغزة بلغت 87.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 35 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#القدس #فيروس كورونا

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