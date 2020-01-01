ارتفاع عدد القضاة المصابين بكورونا في محكمة صلح رام الله إلى 5

رام الله / سما /

أعلن المركز القضائي الإعلامي مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القضاة المصابين بفيروس كورونا في محكمة بداية وصلح رام الله إلى خمسة.

وبحسب تصريح للمركز فإن العمل في المحكمة سيبقى بالحد الأدنى وفقا لما تم إعلانه سابقا غدا وبعد غد، مؤكدًا أنه سيصدر بيان آخر يحدد وتيرة العمل اعتبارا من الأحد.

وكان رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، قرر إغلاق مقر المحكمة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، بعد ثبوت عدة اصابات بين السادة القضاة والموظفين بفايروس كورونا، وذلك لاتاحة المجال أمام حصر المخالطين من القضاة والطاقم الإداري المساند، ولمنع استمرار تفشي الفايروس في مرافق المحكمة شديدة الاكتظاظ.