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18 وفاة و1358 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
18 وفاة و1358 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 حالة وفاة و1358 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات الصحة الإسرائيلية فإن عدد مرضى الكورونا ارتفع إلى 305993 مريضا حتى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، فيما ارتفع عدد الوفيات بالوباء إلى 2278 حالة وفاة مع تسجيل الإصابات الجديدة.

وقالت الوزارة إن من مجمل الإصابات هناك 616 وصفت حالتهم بالخطيرة بينهم 234 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 280849 مصابا. وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حاليًا 22856 إصابة.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل

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