يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا

مدريد / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي المجري بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

مباراة برشلونة اليوم مباشر في دوري أبطال أوروبا، افتتاح دور المجموعات تجري في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والكويت والسعودية والأردن وسوريا والبحرين والعراق.

وتعرض مباراة برشلونة مباشر ضد بطل المجر على قناة بي إن سبورت 3، بالإضافة إلى العديد من القنوات الإسبانية والأوروبية، فيما لم يتم السماح بتواجد الجماهير في المدرجات.

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ويقود هذه المباراة تحكيميا، الدولي ساندرو سشارير للساحة، ويساعده على الخطوط ستيفان دي ألميدا وبكيم زكاج، إلى جانب الحكم فيداي سان الرابع وحكام تقنية الفيديو (الفار).

وتشهد مجموعات دوري الأبطال في أوروبا إقامة ثماني مواجهات بينها لقاءات من العيار الثقيل، مثل مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يسبق أن لعب برشلونة في التاريخ مع فرينكفاروزي الفريق المجري، إذ تعتبر هذه الموقعة الأولى التي تجمعهما، علما أن لقاء الإياب سيقام على ملعب جروباما أرينا في شهر ديسمبر.

وينتظر برشلونة بعد مباراة فرينكفاروزي، منافسات قوية بدور المجموعات، لا سيما تلك المرتقبة ضد يوفنتوس الإيطالي وكذلك دينامو كييف الأوكراني في المرحلة القريبة المقبلة.